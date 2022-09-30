Afganistan polisi tarafından yapılan açıklamada, başkent Kabil'de düzenlenen intihar saldırısında 19 kişinin hayatını kaybettiği, 27 kişinin...
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Afganistan polisi tarafından yapılan açıklamada, başkent Kabil'de düzenlenen intihar saldırısında 19 kişinin hayatını kaybettiği, 27 kişinin yaralandığı belirtildi.
Afganistan polisi tarafından yapılan açıklamada, başkent Kabil'de düzenlenen intihar saldırısında 19 kişinin hayatını kaybettiği, 27 kişinin yaralandığı belirtildi. - KABİL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa