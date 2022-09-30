Afganistan polisi tarafından yapılan açıklamada, başkent Kabil'de düzenlenen intihar saldırısında 19 kişinin hayatını kaybettiği, 27 kişinin... 3. Sayfa Haberleri Afganistan polisi tarafından yapılan açıklamada, başkent Kabil'de düzenlenen intihar saldırısında 19 kişinin hayatını kaybettiği, 27 kişinin yaralandığı belirtildi. Afganistan polisi tarafından yapılan açıklamada, başkent Kabil'de düzenlenen intihar saldırısında 19 kişinin hayatını kaybettiği, 27 kişinin yaralandığı belirtildi. - KABİL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Afganistan Kabil 3. Sayfa Haberler

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