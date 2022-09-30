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Afganistan polisi tarafından yapılan açıklamada, başkent Kabil'de düzenlenen intihar saldırısında 19 kişinin hayatını kaybettiği, 27 kişinin...

3. Sayfa Haberleri

Afganistan polisi tarafından yapılan açıklamada, başkent Kabil'de düzenlenen intihar saldırısında 19 kişinin hayatını kaybettiği, 27 kişinin...

Afganistan polisi tarafından yapılan açıklamada, başkent Kabil'de düzenlenen intihar saldırısında 19 kişinin hayatını kaybettiği, 27 kişinin yaralandığı belirtildi.

Afganistan polisi tarafından yapılan açıklamada, başkent Kabil'de düzenlenen intihar saldırısında 19 kişinin hayatını kaybettiği, 27 kişinin yaralandığı belirtildi. - KABİL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Afganistan Kabil 3. Sayfa Haberler

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