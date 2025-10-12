Afganistan-Pakistan Sınırında Şiddetli Çatışmalar: 200 Taliban ve 23 Pakistan Askere Kayıp

Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi'nden (ISPR) yapılan açıklamada, Afganistan sınırında çıkan çatışmalarda 200 Taliban kuvvetinin öldürüldüğü ve 23 Pakistan askerinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Afganistan'daki Taliban kuvvetlerinin sınırdaki Pakistan karakollarına yönelik saldırılarının ardından başlayan çatışmalarda iki ülke de kayıp verdi. Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi (ISPR) tarafından yapılan açıklamada, Afganistan sınırında çıkan çatışmalarda 200 Taliban kuvvetinin öldürüldüğü bildirildi. Açıklamada, 23 Pakistan askerinin hayatını kaybettiği belirtilirken, 29 askerin yaralandığı, Afganistan'a ait 21 sınır karakolunun da ele geçirildiği kaydedildi.

"Her türlü provokasyona etkili yanıt vereceğiz"

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif bugün yaptığı açıklamada, Afganistan'ın Pakistan sınırında sebepsiz yere gerçekleştirdiği saldırıyı şiddetle kınadı. Her türlü provokasyona karşı kararlı ve etkili bir yanıt vereceklerini ifade eden Şerif, ülkenin savunması konusunda hiçbir taviz verilmeyeceğini vurguladı. Pakistan Silahlı Kuvvetleri'nin kararlı tutumundan övgüyle bahseden Şahbaz Şerif, "Silahlı kuvvetlerimizin profesyonelliği ve cesaretiyle gurur duyuyoruz" dedi.

"Pakistan, savunmada son derece ihtiyatlı davranmaktadır"

Sınırdaki gelişmelerden "derin endişe duyduğunu" da dile getiren Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed Ishaq Dar ise Afganistan'ı "sebepsiz saldırılar düzenleyerek provoke etmekle" suçladı. Dar, Pakistan'ın "savunmada son derece ihtiyatlı davrandığını" belirtti.

Taliban kuvvetleri Cuma günü saldırı başlatmıştı

ISPR, Cuma günü Taliban kuvvetlerinin ile ülkede yasaklı olan Pakistan Talibanı olarak da bilinen Tehreek-e-Taliban Pakistan'ın (TTP), nedensiz bir saldırı başlattığını bildirmişti. Saldırının sınır bölgelerinde istikrarsızlığa yol açmanın ve terörizmi kolaylaştırmayı amaçlayan unsurların hain planlarının bir parçası olarak nitelendirilmişti. Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi ise "Afganistan, kan ve ateşten bir oyun oynuyor. Afganistan da tıpkı Hindistan gibi layık olduğu cevabı alacak, böylece Pakistan'a kötü niyetle bakmaya bir daha cesaret edemeyecek" açıklamasını yapmıştı. - İSLAMABAD