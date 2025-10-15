Afganistan-Pakistan Sınırında Çatışma: 12 Ölü

Afganistan'da Taliban Afganistan ile Pakistan arasında yaşanan son çatışmada 12 Afgan'ın hayatını kaybettiğini açıkladı.

Afganistan ile Pakistan arasında hafta sonu yaşanan çatışma barış ilan edilmesiyle son bulmuştu. İki ülke arasında çatışmalar yeniden başladı. Sabahın erken saatlerinde başlayan çatışma yaklaşık 5 saat sürdü. Afganistan'da Taliban, Afganistan ile Pakistan arasında yaşanan son çatışmada 12 Afgan'ın hayatını kaybettiğini açıkladı. Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahit, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Erken saatlerde Pakistan güçleri saldırı başlattı. En az 12 sivil hayatını kaybetti, 100'den fazla kişi de yaralandı. Çatışmada çok sayıda Pakistanlı askerin de öldürüldüğünü kaydeden Taliban, silahlarına ve tanklarına el konulduğunu ve çok sayıda askeri tesisin yok edildiğini bildirdi.

Afganistan güçlerini suçlayan Pakistan tarafı ise, çatışma nedeniyle sınırın Pakistan tarafında 4 sivilin yaralandığını duyurdu. Pakistanlı yetkili Ullah Bangulzai, "Taliban güçleri Chaman bölgesi yakınlarındaki Pakistan karakoluna saldırdı" dedi. - KABİL