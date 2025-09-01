Afganistan'daki Depremde Can Kaybı 622'ye Yükseldi

Afganistan'daki depremde can kaybı 622'ye yükselirken bin 555 kişi de yaralandı.

Afganistan'ın doğusundaki Kunar vilayetinde 6.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi'nden (USGS) yapılan açıklamaya göre; sarsıntı yerel saat ile 23: 47'de Pakistan sınırına yakın Celalabad kentine 27 kilometre mesafede, 8 kilometre derinlikte kaydedildi. Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdul Matin Qani, dün gece meydana gelen depremler nedeniyle doğu illeri Kunar ve Nangarhar'da 622 kişinin hayatını kaybettiğini, bin 555 kişinin yaralandığını ve çok sayıda evin yıkıldığını söyledi. Qani ölülerden 610'unun Kunar'da, 12'sinin Nangarhar'da ve yaralıların ise bin 300'ünün Kunar'da, 255'inin ise Nangarhar'da olduğunu bildirdi. Qani, yerel yetkililerin etkilenen ailelere derhal yardım sağlaması gerektiğini aktardı. - KABİL