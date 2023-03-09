Afganistan'da valilik binasına gerçekleştirilen bombalı saldırıyı DEAŞ üstlendi

Afganistan'da valilik binasına gerçekleştirilen ve Balkh Valisi Mohammad Dawood Muzamil de dahil olmak üzere 3 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi.

Afganistan'da valilik binasına gerçekleştirilen ve Balkh Valisi Mohammad Dawood Muzamil de dahil olmak üzere 3 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi.

Afganistan'ın Balkh şehrinde valilik binasına gerçekleştirilen saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi. Yetkililer, saldırganın valilik binasına geldiği ve valinin ofisine doğru yürüdüğü güvenlik kamerası görüntülerini paylaştı. Saldırıda Balkh Valisi Mohammad Dawood Muzamil de dahil olmak üzere 3 kişinin hayatını kaybetmiş, 5 kişi de yaralanmıştı. - KABİL