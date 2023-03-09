Üye Girişi
Haberi Paylaş

Afganistan'da valilik binasına gerçekleştirilen bombalı saldırıyı DEAŞ üstlendi

3. Sayfa Haberleri

Afganistan'da valilik binasına gerçekleştirilen bombalı saldırıyı DEAŞ üstlendi

Afganistan'da valilik binasına gerçekleştirilen ve Balkh Valisi Mohammad Dawood Muzamil de dahil olmak üzere 3 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi.

Afganistan'da valilik binasına gerçekleştirilen ve Balkh Valisi Mohammad Dawood Muzamil de dahil olmak üzere 3 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi.

Afganistan'ın Balkh şehrinde valilik binasına gerçekleştirilen saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi. Yetkililer, saldırganın valilik binasına geldiği ve valinin ofisine doğru yürüdüğü güvenlik kamerası görüntülerini paylaştı. Saldırıda Balkh Valisi Mohammad Dawood Muzamil de dahil olmak üzere 3 kişinin hayatını kaybetmiş, 5 kişi de yaralanmıştı. - KABİL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Afganistan 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title