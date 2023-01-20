Afganistan'da soğuktan 78 kişi öldü

Afganistan'da etkili olan soğuk havalar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 78'e yükseldi.

Afganistan'da etkili olan soğuk havalarda can kaybı artıyor. Son 15 yılın en soğuk kışını yaşayan Afganistan'da hayatını kaybedenlerin sayısı 78'e yükseldi. Yetkililer can kayıplarının 34 vilayetin 8'inde kaydedildiğini ifade etti. Doğal Afetlerle Mücadele Bakanlığı Sözcüsü Shafiullah Rahimi, soğukların etkisini arttıracağını ifade ederek bu süreçte 7 bin büyükbaş hayvanın telef olduğunu dile getirdi. Rahimi ayrıca, 1 milyondan fazla kişiye tarım, gıda ve mali yardım dağıtıldığını sözlerine ekledi. - KABİL