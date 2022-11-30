Afganistan'da patlama: 15 ölü, 27 yaralı
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Afganistan'ın kuzeyindeki Samangan vilayetinde medresenin girişinde öğle namazı sırasında meydana gelen patlamada 15 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı.
Afganistan'ın kuzeyindeki Samangan vilayetinde medresenin girişinde öğle namazı sırasında meydana gelen patlamada 15 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı.
Afganistan'ın Samangan vilayetinin merkezi Aybak kentindeki Cihadiye Medresesi'nin girişinde öğle namazı sırasında patlama meydana geldi. Samangan Hastanesi tarafından yapılan açıklama, 15 kişinin hayatını kaybettiği, 27 kişinin de yaralandığı açıklandı.
Yaralılar hastaneye kaldırılırken, saldırıyı henüz üstlenen olmadı. - KABİL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa