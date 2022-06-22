Afganistan'daki depremde can kaybı 950'ye yükseldi - Haberler

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Afganistan'daki depremde can kaybı 950'ye yükseldi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Afganistan'daki depremde can kaybı 950'ye yükseldi

Afganistan'ın Pakistan sınırına yakın Host kentinin 44 kilometre güneybatısında meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 950'ye, yaralı sayısı ise 610'a yükseldi.

Afganistan'ın Pakistan sınırına yakın Host kentinin 44 kilometre güneybatısında meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 950'ye, yaralı sayısı ise 610'a yükseldi.

Afganistan'ın doğusunda, Pakistan sınırında bulunan Host kentinin 44 kilometre güneybatısında meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin bilançosu artıyor. Yetkililer deprem nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 950'ye, yaralı sayısının ise 610'a yükseldiğini açıkladı.

Ülkedeki, depremden en çok etkilenen Paktika vilayetinin Barmal, Ziruk, Naka ve Gayan bölgelerinde 280 kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti. Host vilayetinde ise en az 25 kişinin hayatını kaybettiği, 95 kişinin ise yaralandığı açıklanmıştı.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS) depremin büyüklüğünü 6.1 olarak açıklarken, daha sonra 5.9 olarak güncellemişti. Ayrıca depremin Hindistan, Pakistan'ın başkenti İslamabad, Pencap eyaleti ve civarında da hissedildiği öğrenilmişti. - KABİL

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