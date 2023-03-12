Afganistan'da gazetecilere yönelik bombalı saldırıyı DEAŞ üstlendi

Afganistan'ın Mezar-ı Şerif kentindeki gazetecilerin katıldığı etkinliğe düzenlenen bombalı saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi.

Afganistan'da dün gazetecilerin katıldığı bir etkinlik sırasında Mezar-ı Şerif kentinde yer alan Tibian Kültür Merkezi'ne bombalı saldırı düzenlenmişti. Bir güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği, 3'ü çocuk toplam 8 kişinin yaralandığı saldırıyı, terör örgütü DEAŞ yayınladığı yazılı açıklama ile üstlendi.

Öte yandan DEAŞ, saldırıda Balkh Valisi Dawood Muzamil'i hedef almıştı. - KABİL