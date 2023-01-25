Afganistan'da dondurucu soğuklar nedeniyle can kaybı 157'ye yükseldi

Afganistan'da etkili olan soğuk hava dalgası nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 157'ye yükseldi.

Afganistan'da etkisini sürdüren soğuk hava dalgasında can kaybı artıyor. Afganistan Doğal Afetlerle Mücadele Bakanlığı Sözcüsü Shafiullah Rahimi, son 15 yılın en soğuk kış mevsiminin yaşandığı ülkede dondurucu soğuklar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 157'ye yükseldiğini açıkladı. Rahimi ayrıca ülke genelinde yaklaşık 70 bin çiftlik hayvanının da donarak telef olduğunu belirtti.

Yardım kuruluşlarına göre ülkenin 38 milyonluk nüfusunun yarısından fazlası açlıkla karşı karşıya ve yaklaşık 4 milyon çocuk ise yetersiz beslenme sorunu yaşıyor.

Öte yandan Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (UNOCHA) Pazar günü yaptığı açıklamada, yaklaşık 565 bin 700 kişiye battaniye, ısınma ve barınak gibi yardımlar ulaştırıldığını, ancak daha fazlasına ihtiyaç duyulduğunu duyurmuştu.

Ülkenin farklı noktalarında hava sıcaklığı eksi 33 santigrat dereceye kadar düşüyor. - KABİL