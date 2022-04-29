Afganistan'da camiye bombalı saldırı: 10 ölü, 15 yaralı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Afganistan'da camiye bombalı saldırı: 10 ölü, 15 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Afganistan'da camiye bombalı saldırı: 10 ölü, 15 yaralı

Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Bismillah Habib, Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir camiye düzenlenen bombalı saldırı sonucu en az 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Bismillah Habib, Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir camiye düzenlenen bombalı saldırı sonucu en az 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Khalifa Camisi'ne cuma namazının ardından bombalı saldırı düzenlendi. Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Bismillah Habib bombalı saldırı sonucu en az 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin ise yaralandığını açıkladı. Görgü tanığı Feridun, saldırı hakkında, "Patlama olduktan sonra kaçtık. Birçok insan şehit oldu ve yaralandı. Gam sofrası yine bu halkın evlerine serildi. Rabbim merhamet etsin" dedi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. - KABİL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İçişleri Bakanlığı, bombalı saldırı, Afganistan, Kabil, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title