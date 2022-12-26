Afganistan'da bomba yüklü araç infilak etti: 3 ölü, 2 yaralı

Afganistan'ın Badakhshan vilayetinde bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu aralarında Badakhshan Güvenlik Komutanı Abdul Haq Abu Omar'ın da bulunduğu 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Afganistan'ın Badakhshan vilayetindeki Faizabad kentinde bulunan Güvenlik Komutanlığı binası yakınında patlama meydana geldi. Taliban İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bomba yüklü bir aracın infilak etmesi sonucu aralarında Badakhshan Güvenlik Komutanı Abdul Haq Abu Omar'ın da bulunduğu 3 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı belirtildi. Bakanlık, konuyla ilgili 4 şüphelinin tutuklandığını bildirdi. Saldırıyı şu ana kadar üstlenen olmadı. - KABİL