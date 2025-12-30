Haberler

Afganistan'da altın madeninde göçük: 2 ölü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Badakhshan eyaletinde meydana gelen toprak kayması sonucu bir altın madeninde çökme yaşandı. Olayda 3 madenci hayatını kaybetti. Yetkililer, madencilerin altın çıkardıkları sırada çökme olduğunu bildirdi.

Afganistan'ın kuzeyinde bulunan Badakhshan eyaletinde bir altın madeninde çökme meydana gelmesi sonucu 3 madenci hayatını kaybetti.

Afganistan'ın kuzeyinde bulunan Badakhshan eyaletinde toprak kayması sonucu bir altın madeninde çökme meydana geldi. Olayda 3 madencinin hayatını kaybettiğini duyuran Afgan yetkililer, dün yaşanan madencilerin altın çıkardıkları sırada çökme yaşandığını ve toprak altında kalan madencilerin olay yerinde hayatını kaybettiğini söyledi.

Ekim ayında ülkenin Arghanch Khah bölgesinde yaşanan benzer bir olayda maden ocağındaki tünelin çökmesi sonucu iki madenci hayatını kaybetmişti. - KABİL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Ülke genelinde yılbaşı için alınan tedbirler 4 gün boyunca uygulanacak

Ülke genelinde 4 günlük alarm! Yüzbinlerce polis sokağa iniyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sergen Yalçın'ın 'Güle güle' dediği iki ismin ayrılık için bir şartı var

"Güle güle" dediği iki ismin ayrılık için bir şartı var
Ünlü oyuncu 'Ölmek istiyorum' deyip devlete dava açtı

Ünlü oyuncu "Ölmek istiyorum" deyip devlete dava açtı
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan isim 'Kısmetse Olur' yarışmacısı çıktı

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan isim bakın kim çıktı
Otomotiv devi iflas bayrağını çekti! Yüzlerce çalışan işsiz kalacak

Otomotiv devi iflas bayrağını çekti! Yüzlerce çalışan işsiz kalacak
Sergen Yalçın'ın 'Güle güle' dediği iki ismin ayrılık için bir şartı var

"Güle güle" dediği iki ismin ayrılık için bir şartı var
Premier Lig ekipleri Galatasaray'ın yıldızı için sıraya girdi

Premier Lig ekipleri Galatasaray'ın yıldızı için sıraya girdi
Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci dönemi sona eriyor

O da Beşiktaş'a gidiyor