Haberler

Afganistan'da 6,3 Büyüklüğünde Deprem: En Az 20 Ölü, 320 Yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afganistan'ın kuzeyinde meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremde en az 20 kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 320 kişi yaralandı. Arama kurtarma ekipleri bölgede çalışmalara başladı. Sağlık Bakanlığı, hastanelere hizmet vermeye hazır olduklarını açıkladı.

Afganistan'ın kuzeyinde meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremde en az 20 kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 320 kişi de yaralandı.

Afganistan'ın kuzeyinde meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki deprem büyük yıkıma yol açtı. Afganistan'ın yaklaşık 500 bin nüfusa sahip en büyük şehirlerinden biri olan Mezar-ı Şerif yakınlarında yerin 28 km derinliğinde meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremde en az 20 kişi hayatını kaybederken yaklaşık 320 kişi de yaralandı. arama kurtarma ekipleri depremin vurduğu bölgelerde kurtarma çalışmalarına hızla başlarken yetkililer, can kaybının artmasından endişeleniyor. Afganistan Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Şerafat Zaman Amarkhel yaptığı açıklamada, "Sağlık Bakanlığı'na bağlı sağlık ve kurtarma ekipleri bölgede ve tüm hastanelere hizmet vermeye hazır olmaları talimatı verildi" dedi.

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mujahid ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada depremin Balkh, Samangan ve Baghlan vilayetlerini sarstığını belirterek, "Hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, geride kalanlara sabır diliyoruz. İlgili makamlar ve kuruluşlar, ihtiyaç duyulan yardımların halka ulaşmasını sağlamak için yoğun çaba sarf ediyor" ifadelerini kullandı.

Afganistan'da Ağustos ayının sonunda meydana gelen 6,0 büyüklüğündeki depremde ise 2 bin 200 kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi de yaralanmıştı. - KABİL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
Enflasyon ekim ayında yüzde 2,55 arttı, yıllık bazda yüzde 32,87 oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Faruk Fatih Özer nasıl öldü? CTE açıklamasında dikkat çeken çarşaf ve havlu detayı

Cezaevinde ölü bulunan Fatih Özer'le ilgili olay iddiaya yalanlama
Altın için çarpıcı 2026 tahmini! Bu ihtimal ilk kez telaffuz edildi

Altın için çarpıcı 2026 tahmini! Bu ihtimal ilk kez telaffuz edildi
2 kişiyi av tüfeğiyle öldüren emekli polisten fuhuş çetesi iddiası

Kahvehaneyi kan gölüne çeviren emekli polisten fuhuş çetesi iddiası
Sıranın sonu görünmedi! Kilosu 50 liraya düştü, duyan markete akın etti

Sıranın sonu görünmedi! Kilosu 50 liraya düştü, duyan akın etti
Faruk Fatih Özer nasıl öldü? CTE açıklamasında dikkat çeken çarşaf ve havlu detayı

Cezaevinde ölü bulunan Fatih Özer'le ilgili olay iddiaya yalanlama
Beşiktaş taraftarından hakeme 'bahis yapsana' tezahüratı

Derbinin hakemine soğuk duş! Neye uğradığını şaşırdı
Kartellere karşı savaş çağrısı yapan belediye başkanı öldürüldü

Kartellere karşı savaş çağrısı yapan belediye başkanı öldürüldü
Hacı adayları dikkat! Bakanlık dört firmaya para cezası kesti

Hacı adayları dikkat! Bakanlık dört firmaya para cezası kesti
Konut hayalleri kabusa döndü! Binlerce kişi mağdur oldu

Konut hayalleri kabusa döndü! Binlerce kişi mağdur oldu
Yorumlar bomba! Kerem Aktürkoğlu Jhon Duran'a zorla secde ettirdi

Maça damga vuran kare
Sadettin Saran'dan İsmail Yüksek'e sürpriz

Tam konuşmaya hazırlanırken karşısında bakın kimi gördü
Kiracıdan akılalmaz tuzak! Banyoda saklandı, ev sahibine kabus yaşattı

Kiracıdan akılalmaz tuzak! Banyoda saklandı, ev sahibine kabus yaşattı
Erman Toroğlu'ndan Orkun Kökçü'ye kavgada söylenmeyecek sözler

Erman Toroğlu'ndan Orkun Kökçü'ye kavgada söylenmeyecek sözler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.