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Afgan göçmenleri kaçak olarak taşıyan şahıs tutuklandı

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Türkiye'ye kaçak yolla giren Afgan uyruklu 5 kişiyi Rize'den İstanbul'a götüren şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Türkiye'ye kaçak yolla giren Afgan uyruklu 5 kişiyi Rize'den İstanbul'a götüren şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Türkiye'ye Van'dan kaçak yolla girip Rize'ye giden Afganistan uyruklu 5 göçmen, Rize'den de İstanbul'a giderken Samsun Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince Samsun-Ordu karayolunda yakalandı. Polis yaptığı araştırmada göçmenleri Ö.A.'nın aracıyla İstanbul'a götürdüğü, S.A.'nın ise ikinci bir araçla öncülük yapıp yol boyunca polis uygulamalarını haber verdiği tespit edildi.

5 göçmen hakkında sınır dışı edilmek üzere yasal işlem başlatılırken, Ö.A. ve S.A. ise polis "göçmen kaçakçılığı" suçundan gözaltına alındı. Polisteki sorguları tamamlanan Ö.A. ve S.A. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade veren S.A. serbest bırakıldı. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen Ö.A. ise mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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