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Afetzedeler için "barınma desteği" başvuruları e-Devlet üzerinden açıldı

3. Sayfa Haberleri

Afetzedeler için 'barınma desteği' başvuruları e-Devlet üzerinden açıldı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) deprem bölgesindeki konutu hasarlı olarak tespit edilen ev sahibi veya kiracılar için e-Devlet üzerinden Afetzede Barınma Desteği başvurularının alınmaya başladığını bildirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ) deprem bölgesindeki konutu hasarlı olarak tespit edilen ev sahibi veya kiracılar için e-Devlet üzerinden Afetzede Barınma Desteği başvurularının alınmaya başladığını bildirdi.

Afad'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca deprem bölgesindeki konutu hasarlı olarak tespit edilen ev sahibi veya kiracılar için Afetzede Barınma Desteği başvurularının başladığı bildirildi.

Bu durumdaki kişiler, barınma desteği başvurularını, e-Devlet üzerinden AFAD'ın "Afetzede Barınma Desteği" ekranından yapabilecek.

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Kaynak: AA / 3. Sayfa

İklim Değişikliği AFAD 3. Sayfa Güncel Haberler

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