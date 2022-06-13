Ankara'da selde kaybolan bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ankara'da selde kaybolan bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Ankara'da selde kaybolan bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

AFAD: "Yaklaşık 350 personelin katılımıyla 2 gündür devam eden arama çalışmaları sonucunda, Ankara Altındağ ilçesinde sel sularına kapılan bir vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmıştır.

AFAD: "Yaklaşık 350 personelin katılımıyla 2 gündür devam eden arama çalışmaları sonucunda, Ankara Altındağ ilçesinde sel sularına kapılan bir vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmıştır. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına baş sağlığı diliyoruz."

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Altındağ Ankara AFAD 3. Sayfa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title