Ankara'da selde kaybolan bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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AFAD: "Yaklaşık 350 personelin katılımıyla 2 gündür devam eden arama çalışmaları sonucunda, Ankara Altındağ ilçesinde sel sularına kapılan bir vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmıştır.
AFAD: "Yaklaşık 350 personelin katılımıyla 2 gündür devam eden arama çalışmaları sonucunda, Ankara Altındağ ilçesinde sel sularına kapılan bir vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmıştır. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına baş sağlığı diliyoruz."
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa