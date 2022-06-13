Ankara'da selde kaybolan bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı AFAD: "Yaklaşık 350 personelin katılımıyla 2 gündür devam eden arama çalışmaları sonucunda, Ankara Altındağ ilçesinde sel sularına kapılan bir vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmıştır. AFAD: "Yaklaşık 350 personelin katılımıyla 2 gündür devam eden arama çalışmaları sonucunda, Ankara Altındağ ilçesinde sel sularına kapılan bir vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmıştır. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına baş sağlığı diliyoruz." İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Altındağ Ankara AFAD 3. Sayfa Güncel Haberler

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