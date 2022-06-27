AFAD'dan Bartın, Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin'e uyarı: Taşkın riski tehlikeli boyuta ulaştı - Haberler

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AFAD'dan Bartın, Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin'e uyarı: Taşkın riski tehlikeli boyuta ulaştı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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AFAD'dan Bartın, Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin'e uyarı: Taşkın riski tehlikeli boyuta ulaştı

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD), il ve ilçeleri taşkın sahasında yaşayan vatandaşları sel ve ani su yükselmesine karşı uyardı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD), il ve ilçeleri taşkın sahasında yaşayan vatandaşları sel ve ani su yükselmesine karşı uyardı.
AFAD, taşkın sahasında Bartın, Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin'de, sel ve ani su yükselmesine karşı güvenli alanlarda bulunmalarını ve dere kenarında bulunan araçların çekilmesi konusunda uyardı. Acil durumlarda ise 112'yi aramalarını hatırlattı.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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