AFAD: "SAKOM'dan alınan son bilgilere göre Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve... 3. Sayfa Haberleri AFAD: "SAKOM'dan alınan son bilgilere göre Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde toplam 20 bin 665 vatandaşımız hayatını kaybetmiş; 80 bin 88 vatandaşımız kurtarılmıştır. AFAD: "SAKOM'dan alınan son bilgilere göre Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde toplam 20 bin 665 vatandaşımız hayatını kaybetmiş; 80 bin 88 vatandaşımız kurtarılmıştır. 92 bin 697 afetzede, bölgeden diğer illere tahliye edilmiştir." - ANKARA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kahramanmaraş Diyarbakır Gaziantep AFAD 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› AFAD: 'SAKOM'dan alınan son bilgilere göre Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve... - Haberler

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