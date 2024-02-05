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AFAD Rize İl Müdürlüğü'nden Vatandaşlara Afet Uyarısı

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AFAD Rize İl Müdürlüğü, akşam saatlerinde başlayacak olan yağmur ve yoğun kar yağışı nedeniyle vatandaşları afetlere karşı uyardı. Meteoroloji tarafından yapılan uyarıda, Rize'de çok kuvvetli yağmur ve yoğun kar beklendiği belirtildi.

Afad Rize İl Müdürlüğü'nden yapılan uyarıyla vatandaşlar afetlere karşı uyarıldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Rize İl Müdürlüğü tarafından vatandaşların telefonuna kısa mesaj gönderilerek uyarıda bulunuldu. Akşam saatlerine başlayacak yağmur ve yoğun kar yağışına karşı uyarıda bulunulan mesajda "Meteorolojiye göre bu aksam itibariyle Rize'de çok kuvvetli yağmur, yükseklerde yoğun kar bekleniyor. Buzlanma, tipi, çiğ, sel ve heyelana karşı tedbirli olun" ifadelerine yer verildi. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

AFAD Rize Acil Durum 3.Sayfa Sağlık Güncel Haberler

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