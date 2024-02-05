AFAD Rize İl Müdürlüğü'nden Vatandaşlara Afet Uyarısı

Afad Rize İl Müdürlüğü'nden yapılan uyarıyla vatandaşlar afetlere karşı uyarıldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Rize İl Müdürlüğü tarafından vatandaşların telefonuna kısa mesaj gönderilerek uyarıda bulunuldu. Akşam saatlerine başlayacak yağmur ve yoğun kar yağışına karşı uyarıda bulunulan mesajda "Meteorolojiye göre bu aksam itibariyle Rize'de çok kuvvetli yağmur, yükseklerde yoğun kar bekleniyor. Buzlanma, tipi, çiğ, sel ve heyelana karşı tedbirli olun" ifadelerine yer verildi. - RİZE