AFAD, Nevşehir'de meydana gelen sel ve su baskınlarında 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, (AFAD) Nevşehir'de meydana gelen sel ve su baskınları nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, (AFAD) Nevşehir'de meydana gelen sel ve su baskınları nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Nevşehir ilimizde yaşanan aşırı yağışlar nedeniyle sel ve su baskınları meydana gelmiştir. Sel ve su baskınları sonucunda Gülşehir ilçesi Tuzköyü mahallesinde iki vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı. - NEVŞEHİR