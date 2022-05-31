Kütahya'da 4,2 büyüklüğünde deprem - Haberler

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Kütahya'da 4,2 büyüklüğünde deprem

AA - 3. Sayfa
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Kütahya'da 4,2 büyüklüğünde deprem

Kütahya'nın Gediz ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Gediz ilçesinde saat 18.45'te 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin 10 kilometre derinlikte gerçekleştiği kaydedildi.

Gediz Kaymakamı Hakan Alkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremin ardından ilgili ekiplerin saha çalışmasına hemen başladığını söyledi.

Köy muhtarlarıyla da görüşmeler yapıldığını anlatan Alkan, "Depremde ilk belirlemelere göre ilçe genelinde olumsuz bir durum yok. Herhangi bir olumsuz ihbar da almadık. Ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor." ifadesini kullandı.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

AA / Muharrem Cin - 3. Sayfa

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