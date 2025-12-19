Kütahya AFAD'dan kuruluş yıl dönümünde valiliğe ziyaret
AFAD, 16. kuruluş yıl dönümünde Kütahya'da Vali Musa Işın'ı ziyaret ederek afet yönetimi çalışmaları hakkında bilgi verdi. Vali Işın, AFAD personeline teşekkür etti.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın ( Afad ) 16'ıncı Kuruluş Yıl Dönümü dolayısıyla Kütahya İl Afet ve Acil Durum Müdürü İsmail Özkan ve beraberindeki heyet, Vali Musa Işın'ı makamında ziyaret etti.
Ziyarette, il genelinde yürütülen afet ve acil durum yönetimi çalışmaları, risk azaltma faaliyetleri ile hazırlık süreçleri hakkında Vali Işın'a bilgi verildi. Vali Musa Işın, AFAD teşkilatının kuruluş yıl dönümünü tebrik ederek, afetlere karşı toplumun bilinçlendirilmesi ve hazırlık çalışmalarında gösterilen özverili çalışmalardan dolayı tüm AFAD personeline teşekkür etti. - KÜTAHYA