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AFAD: "Hava Kuvvetleri, Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sağlık...

3. Sayfa Haberleri

AFAD: 'Hava Kuvvetleri, Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sağlık...

AFAD: "Hava Kuvvetleri, Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı 70 helikopter ve 114 uçakla toplam toplam 3 bin 232 sorti yapılmıştır.

AFAD: "Hava Kuvvetleri, Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı 70 helikopter ve 114 uçakla toplam toplam 3 bin 232 sorti yapılmıştır." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sahil Güvenlik Komutanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Jandarma AFAD 3. Sayfa Haberler

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