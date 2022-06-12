AFAD ekipleri Ankara Akyurt'taki sel bölgesinde - Haberler

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AFAD ekipleri Ankara Akyurt'taki sel bölgesinde

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
AFAD ekipleri Ankara Akyurt'taki sel bölgesinde

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) ekipleri, Ankara'nın Akyurt ilçesinde sel nedeniyle bölgeye sevk edildi.

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) ekipleri, Ankara'nın Akyurt ilçesinde sel nedeniyle bölgeye sevk edildi.

AFAD tarafından yapılan açıklamada, "Ankara'nın Akyurt ilçesinde yaşanan sağanak yağış nedeniyle, bölgede sel ve su baskınları meydana gelmiştir. Ekiplerimiz bölgeye sevk edilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi. - ANKARA

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