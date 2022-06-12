AFAD ekipleri Ankara Akyurt'taki sel bölgesinde Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) ekipleri, Ankara'nın Akyurt ilçesinde sel nedeniyle bölgeye sevk edildi. Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) ekipleri, Ankara'nın Akyurt ilçesinde sel nedeniyle bölgeye sevk edildi. AFAD tarafından yapılan açıklamada, "Ankara'nın Akyurt ilçesinde yaşanan sağanak yağış nedeniyle, bölgede sel ve su baskınları meydana gelmiştir. Ekiplerimiz bölgeye sevk edilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi. - ANKARA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› AFAD ekipleri Ankara Akyurt'taki sel bölgesinde - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.