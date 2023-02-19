Üye Girişi
Haberi Paylaş

AFAD: Depremde 41 bin 20 kişi hayatını kaybetti

3. Sayfa Haberleri

AFAD: Depremde 41 bin 20 kişi hayatını kaybetti

İÇİŞLERİ Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca (AFAD) Kahramanmaraş merkezli depremlerde 41 bin 20 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca (AFAD) Kahramanmaraş merkezli depremlerde 41 bin 20 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

AFAD'dan yapılan açıklamada, Kahramanmaraş'ta gerçekleşen 7.7 büyüklüğündeki ilk depremin ardından toplam 6 bin 212 artçı meydana geldiği belirtilerek, deprem bölgesinde yürütülen çalışmalarda toplam 245 bin 198 personel ile 12 bin 681 araç ve iş makinesinin görev yaptığı kaydedildi. Alınan son bilgilere göre Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde toplam 41 bin 20 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.Açıklamada, "Bölgeye, personel ve malzeme sevkiyatı için hava köprüsü kurulmuştur. Hava Kuvvetleri, Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı 81 helikopter ve 72 uçak görev yapmakta olup bugüne kadar toplam 11 bin 907 sorti gerçekleştirdi" denildi.


Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kahramanmaraş Tragger AFAD 3. Sayfa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title