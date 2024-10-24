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AFAD'dan Muğla'da Başarılı Deprem Tatbikatı

AFAD'dan Muğla'da Başarılı Deprem Tatbikatı
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından düzenlenen deprem tatbikatı, Muğla'nın Yatağan, Kavaklıdere ve Milas ilçelerinde başarıyla gerçekleştirildi. Tatbikatın amacı, muhtemel bir deprem durumunda afet müdahale kapasitesini test etmek ve kurumlar arasındaki koordinasyonu güçlendirmekti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından organize edilen Aydın merkezli deprem tatbikatı Muğla'da 07.50'de başarıyla gerçekleştirildi. Tatbikat, muhtemel bir deprem durumunda afet müdahale kapasitesini test etmek ve kurumlar arasındaki koordinasyonu güçlendirmek amacıyla düzenlendi.

Tatbikat sırasında, tüm afet grupları, Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezlerine (AADYM) veya önceden belirlenen görev noktalarına zamanında intikal etti. Tatbikat, Muğla'nın Yatağan, Kavaklıdere ve Milas ilçelerinde geniş bir katılımla uygulandı.

Senaryo gereği, deprem sonrası müdahale çalışmaları kapsamında arama-kurtarma ekipleri sahada aktif görev aldı. Hasar gören binalarda yaralı kurtarma çalışmaları gerçekleştirilirken, yangın ve gaz sızıntısı gibi ek tehlikelere karşı da hazırlıklı olundu. Sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri, koordineli bir şekilde hareket etti. AFAD yetkilileri, tatbikatın sonunda tüm süreçlerin başarıyla yürütüldüğünü belirterek, bu tür tatbikatların afetlere karşı hazır olmanın önemine dikkat çekti. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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