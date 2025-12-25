Haberler

AFAD'dan özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde tatbikat

AFAD'dan özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde tatbikat
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AFAD ekipleri, Afyonkarahisar'daki özel bir eğitim ve rehabilitasyon merkezinde öğrencilere, ailelerine ve personele yönelik afet farkındalık eğitimi ve tatbikat düzenledi.

Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durumu Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından rehabilitasyon merkezinde eğitim verilerek tatbikat yapıldı.

AFAD ekipleri tarafından kent genelinde gerçekleştirilen eğitim ve tatbikat çalışmaları devam ediyor. Bu çerçevede ekipler tarafından kentteki özel bir eğitim ve rehabilitasyon merkezinde öğrencilere, ailelerine ve personele yönelik 'Afet Farkındalık Eğitimi ile Deprem, Tahliye ve Yangın Tatbikatı' yapıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Sadettin Saran, adliyede

Saran ifade veriyor! Yönetici ve taraftarlar adliyeye akın etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mahsur kaldığı dağdan 4 gün sonra kurtarıldı: Yıldızlara bakacaktım, canım sıkılmıştı

Drona bu hareketi yaptı, beklediği yardım eli 4 gün sonra uzandı
Türkiye'de de yok satan araçta hayati risk! 179 bin otomobil inceleniyor

Türkiye'de yok satan araçta hayati risk! 179 bin otomobil inceleniyor
Piyangodan kazandığı 580 milyon lirayı yiyince çöpçülüğe geri döndü

Piyangodan kazandığı 580 milyon TL'yi yiyince çöpçülüğe geri döndü
Kentin bir yanında bahar havası diğer yanında dondurucu soğuk hakim

Bu kentte bir yanda bahar havası bir yanda dondurucu soğuk
Mahsur kaldığı dağdan 4 gün sonra kurtarıldı: Yıldızlara bakacaktım, canım sıkılmıştı

Drona bu hareketi yaptı, beklediği yardım eli 4 gün sonra uzandı
Cezaevi müdürü genelevden çıkarken yakalandı

Skandalın bu kadarı! Cezaevi müdürü genelevden çıkarken yakalandı
Hücrede ölü bulunmuştu! Epstein 18 gün önce öldürülmeye çalışılmış

Çocuk istismarcısı hapiste öldürüldü mü? Dosyaya giren bomba detay