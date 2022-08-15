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AFAD: "Çankaya ilçesinde camları kırılan bir lisedeki 4 öğrenci hastaneye sevk edilmiştir"

AFAD: 'Çankaya ilçesinde camları kırılan bir lisedeki 4 öğrenci hastaneye sevk edilmiştir'

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ankara'da yaşanan sel sonrası bir caminin minaresinin çöktüğünü ve Çankaya ilçesinde camları kırılan bir okulda yaralanan 4 öğrencinin hastaneye sevk edildiğini açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ), Ankara'da yaşanan sel sonrası bir caminin minaresinin çöktüğünü ve Çankaya ilçesinde camları kırılan bir okulda yaralanan 4 öğrencinin hastaneye sevk edildiğini açıkladı.

Ankara'da yaşanan şiddetli yağmur ve fırtına nedeniyle bir caminin minaresi çökerken, Çankaya ilçesinde camları kırılan lisede bulun 4 öğrenci yaralandı. AFAD tarafından yapılan açıklamada, "Ankara'da yaşanan yoğun yağış nedeniyle Altındağ ilçesinde Ulu Cami'nin minaresi çökmüş, AFAD ekiplerimiz tedbiren olay bölgesine yönlendirilmiştir. Çankaya ilçesinde camları kırılan bir lisedeki 4 öğrenci hastaneye sevk edilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi.

(Oğuzhan Halil Özbek/İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Çankaya Ankara AFAD 3. Sayfa Güncel Haberler

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