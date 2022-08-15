Haber : AFAD: "Bursa, Mudanya. Su baskını yaşanan 260 konuta AFAD, NAK, AKUT ve BAKUT'tan toplam 33 personelle müdahale edilmiştir. - Haberler

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AFAD: "Bursa, Mudanya. Su baskını yaşanan 260 konuta AFAD, NAK, AKUT ve BAKUT'tan toplam 33 personelle müdahale edilmiştir.

AFAD: 'Bursa, Mudanya. Su baskını yaşanan 260 konuta AFAD, NAK, AKUT ve BAKUT'tan toplam 33 personelle müdahale edilmiştir.

AFAD: "Bursa, Mudanya. Su baskını yaşanan 260 konuta AFAD, NAK, AKUT ve BAKUT'tan toplam 33 personelle müdahale edilmiştir.

Afad : " Bursa, Mudanya. Su baskını yaşanan 260 konuta Afad, NAK, AKUT ve BAKUT'tan toplam 33 personelle müdahale edilmiştir. Bursa Afad'dan 20 personel teyakkuz halinde bekletilmektedir. Olayda can kaybı yaşanmamıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Mudanya Bursa AFAD su 3. Sayfa Haberler

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