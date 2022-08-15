AFAD: "Bursa, Mudanya. Su baskını yaşanan 260 konuta AFAD, NAK, AKUT ve BAKUT'tan toplam 33 personelle müdahale edilmiştir.
AFAD: "Bursa, Mudanya. Su baskını yaşanan 260 konuta AFAD, NAK, AKUT ve BAKUT'tan toplam 33 personelle müdahale edilmiştir.
Afad : " Bursa, Mudanya. Su baskını yaşanan 260 konuta Afad, NAK, AKUT ve BAKUT'tan toplam 33 personelle müdahale edilmiştir. Bursa Afad'dan 20 personel teyakkuz halinde bekletilmektedir. Olayda can kaybı yaşanmamıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa