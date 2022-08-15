AFAD: "Bursa, Mudanya. Su baskını yaşanan 260 konuta AFAD, NAK, AKUT ve BAKUT'tan toplam 33 personelle müdahale edilmiştir. AFAD: "Bursa, Mudanya. Su baskını yaşanan 260 konuta AFAD, NAK, AKUT ve BAKUT'tan toplam 33 personelle müdahale edilmiştir. Afad : " Bursa, Mudanya. Su baskını yaşanan 260 konuta Afad, NAK, AKUT ve BAKUT'tan toplam 33 personelle müdahale edilmiştir. Bursa Afad'dan 20 personel teyakkuz halinde bekletilmektedir. Olayda can kaybı yaşanmamıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz." - ANKARA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Mudanya Bursa AFAD su 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› AFAD: 'Bursa, Mudanya. Su baskını yaşanan 260 konuta AFAD, NAK, AKUT ve BAKUT'tan toplam 33 personelle müdahale edilmiştir. - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.