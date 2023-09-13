AFAD: "Bugün saat 13.45 sularında Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki Armutçuk maden ocağında bir göçük meydana gelmiştir.
AFAD: "Bugün saat 13.45 sularında Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki Armutçuk maden ocağında bir göçük meydana gelmiştir.
Afad : "Bugün saat 13.45 sularında Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki Armutçuk maden ocağında bir göçük meydana gelmiştir. Göçük altında işçilerin bulunduğu ihbarı üzerine olay bölgesine AFAD, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma, 112 sağlık, itfaiye ve TTK tahlisiye ekipleri sevk edilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa