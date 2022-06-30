AFAD, Batı Karadeniz'de meydana gelen aşırı yağışlar hakkında bilgilendirme yaptı

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Batı Karadeniz'de meydana gelen aşırı yağışlar hakkında bilgilendirme yaptı. AFAD'dan yapılan açıklamada, "Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu ve Sinop olmak üzere 6 ilimizde toplam 2.733 vaka ihbarı yapılmıştır. Yapılan vaka ihbarlarına seri şekilde müdahale edilmiştir" denildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "26.06.2022 tarihinde Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Batı Karadeniz Bölgesi için yapılan çok kuvvetli yağış uyarısının ardından, bölgeye ülke genelinden ekipler yönlendirilmiş ve teyakkuza geçilmiştir.

26-27 Haziran tarihlerindeki 24 saat içerisinde Kastamonu'nun İnebolu ilçesine 159.5 kg/m2,

Bartın Erit beldesine 117.5 kg/m2, Düzce Yığılca'ya 104.8 kg/m2, Sinop Ayancık'a 94.2 kg/m2, Zonguldak Devrek'e 84.2 kg/m2 ve Samsun Yakakent'e 89.6 kg/m2 yağış düşmüştür.

Meydana gelen sel ve su baskınları nedeniyle, Düzce Üçköprü Mevkii'nde 1 kişi, Kastamonu

Küre İlçesi İkizciler Köyü mevkiinde 1 kişi olmak üzere 2 vatandaşımızın kayıp olduğu bilgisi alınmış olup, arama çalışmalarına aralıksız devam edilmektedir.

26-27 Haziran tarihlerinde Kırmızı Uyarı verilen 6 ilde (Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop) toplam 13 İl AFAD Müdürlüğünden ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlardan görevlendirilen ve teyakkuz halinde bekletilen 6.003 personel, 1.770 araç/ekipman ve 5 helikopter bulunmaktadır.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarılara göre 30.06.2022 tarihi için Ankara, Çankırı, Bolu, Karabük, Kastamonu, Bartın, Zonguldak, Düzce illerine sarı uyarı (toplam 8 il) verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

"ERKEN UYARI SİSTEMİ (SMS VE CMAS) BİLDİRİMLERİ"

Aşırı yağışlardan etkilenebilecek 7 ildeki vatandaşlara dikkatli olmaları için AFAD, "Güvenli alanlara intikal etmeleri ve dere kenarlarından uzak durmaları konusunda turuncu tehlike bildirimi için SMS, kırmızı tehlike bildirimi için CMAS (hücresel bilgi mesajı) gönderilmiştir" açıklamasında bulundu.

AFAD, Batı Karadeniz'de meydana gelen aşırı yağışlar hakkında yaptığı bilgilendirmede şu açıklamalara yer verdi:

26-27 Haziran 2022 tarihlerinde 112 Acil Çağrı Merkezine Bartın'dan 1.325, Kastamonu'dan 368, Düzce'den 530, Karabük'ten 87, Zonguldak'tan 407, Sinop'tan 16 olmak üzere 6 ilimize toplam 2.733 vaka ihbarı yapılmıştır. Yapılan vaka ihbarlarına seri şekilde müdahale edilmiştir.

Aşırı yağış ve selden etkilenen bölgelerdeki destek çalışmalarında görev almak üzere Konya, Yalova, Çankırı ve Tokat'tan toplamda 160 kişilik Yerel Destek Ekibi bölgede görevlendirilmiştir. Bartın'da yürütülen çalışmalara destek vermek üzere Kırşehir, Ankara ve Bartın'dan toplam 38 Destek AFAD Gönüllüsü bölgedeki çalışmalara katılım sağlamaktadır.

Bartın Kozcağız Belediyesi Boğazköy ve Bakioğlu köylerinde hasar gören köprülerin yerine kurulmak üzere Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait 2 adet seyyar köprü bölgeye sevk edilmiştir.

Keşif ekiplerinin bölgeye ulaşması akabinde kurulum çalışmaları başlamıştır.

Samsun'dan Kastamonu'ya, Sakarya'dan Düzce'ye olmak üzere toplam 2 adet mobil koordinasyon tırı bölgeye sevk edilmiştir.

"YARDIM ÖDENEKLERİ"

Zonguldak, Kastamonu, Bartın, Sinop, Düzce ve Karabük illerine; AFAD Acil Yardım Ödeneğinden 13.900.000 TL, AFAD Yardım Kampanyasından 4.000.000 TL, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan 3.000.000 TL ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İLBANK'tan 26.250.000 TL olmak üzere toplam 47.150.000 TL ödenek gönderilmiştir.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMA GRUBU

Bartın'da; 4 dağcı, 9 dalgıç, 21 arama-kurtarma personeli olmak üzere toplam 34 personel, 10 araç, 3 bot, 2 amfibik araç görev yapmaktadır. Düzce'de; 5 dağcı, 21 dalgıç, 78 arama-kurtarma personeli olmak üzere toplam 104 personel, 34 araç, 3 bot, 1 amfibik araç, 1 motopomp görev yapmaktadır.

Kastamonu'da; 4 dağcı, 8 dalgıç, 153 arama-kurtarma personeli olmak üzere toplamda 165 personel, 40 araç, 6 bot, 1 amfibik araç, 2 motopomp görev yapmaktadır.

Sinop'ta; 3 dalgıç, 15 arama-kurtarma personeli olmak üzere toplam 18 personel, 3 araç, 1 bot, 1 amfibik araç görev yapmaktadır.

Zonguldak'ta; 4 dağcı, 4 dalgıç, 20 arama-kurtarma personeli olmak üzere toplam 25 personel ile 7 araç, 4 bot, 1 amfibik araç görev yapmaktadır.

"AFET SAĞLIK GRUBU"

Bölgeye 241 ambulans ve 1573 personeli, 21 UMKE timi ve 382 personeli olmak üzere toplam 262 araç ile 1.955 personel görevlendirilmesi yapılmıştır.

"AFET TAHLİYE VE YERLEŞTİRME GRUBU"

Afet bölgesinde Bartın'dan 859, Zonguldak'tan 405, Kastamonu'dan 476, Sinop'tan 83, Düzce'den 382 olmak üzere toplam 2.205 kişi güvenli alanlara tahliye edilmiştir. Afet Tahliye ve Yerleştirme Grubu 163 araç, 824 personel ile bölgede görev yapmaktadır.

"AFET BARINMA GRUBU"

Sinop, Bartın, Düzce, Zonguldak, Kastamonu ve Bolu illerindeki yurt ve pansiyonlarda toplam 2.770 kişilik kapasite oluşturulmuş, toplam 361 kişiye barınma hizmeti verilmiştir.

"AFET ENERJİ GRUBU"

Bartın, Karabük, Kastamonu, Zonguldak, Düzce, Bolu ve Sinop'ta toplamda 13 köy, 56 trafo, 1.994 aboneye enerji verilememiştir.

"AFET HABERLEŞME GRUBU"

Kastamonu'ya 5 adet, Bartın ve Sinop'a 1'er adet olmak üzere bölgeye toplam 7 Mobil Baz İstasyonu sevk edilmiştir. Toplam 41 personel bölgede görev yapmaktadır.

"AFET BESLENME GRUBU"

Zonguldak, Karabük, Kastamonu ve Bartın illerinde toplam 17.855 beslenme hizmeti sunulmuştur.

"AFET ULAŞIM ve ALTYAPI GRUBU"

Demiryolları ve Havayollarında ulaşım yönünden herhangi bir sıkıntı bulunmamakta olup Kastamonu, Zonguldak ve Bartın'da bazı noktalarda yaşanan aksamaların giderilmesi amacıyla iyileştirme çalışmaları devam etmektedir.

"AFET TARIM ORMAN GIDA SU VE HAYVANCILIK GRUBU"

Genel olarak ekili tarım arazilerinde zarar meydana gelmiş olup, 28.06.2022 tarihi itibariyle il ve ilçelerde bulunan ekipler zarar tespit çalışmalarına başlamıştır. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa