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Afad Başkanı Yunus Sezer: Niğde'de 13: 27'de Meydana Gelen 5,3 Büyüklüğündeki Deprem Sonrasında, An İtibarıyla, Olumsuz Bir Durum Bulunmamaktadır

3. Sayfa Haberleri

Afad Başkanı Yunus Sezer: Niğde'de 13: 27'de Meydana Gelen 5,3 Büyüklüğündeki Deprem Sonrasında, An İtibarıyla, Olumsuz Bir Durum Bulunmamaktadır

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer, “Niğde ilimizin Bor ilçesinde saat 13:27'de meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki deprem sonrasında, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir” açıklamasını yaptı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer, "Niğde ilimizin Bor ilçesinde saat 13: 27'de meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki deprem sonrasında, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir" açıklamasını yaptı.

AFAD Başkanı Yunus Sezer, bugün Niğde'nin Bor ilçesinde saat 13.27'de meydana 5.3 büyüklüğündeki depremin ardından son duruma ilişkin açıklama yaptı. Sezer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Niğde ilimizin Bor ilçesinde saat 13: 27'de meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki deprem sonrasında, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir" bilgisini verdi.

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Kaynak: ANKA / 3. Sayfa

Yunus Sezer Niğde AFAD Bor 3. Sayfa Güncel Haberler

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