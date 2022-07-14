AFAD Başkanı Sezer: 'Yangına müdahale çalışmalarında devletimiz bütün imkanları ile sahada'

Muğla'da meydana gelen yangın felaketine müdahale çalışmalarının yürütüldüğünü aktaran Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer, " Muğla'nın Datça ilçesinde meydana gelen yangın sonrası bölgedeyiz. Yangına müdahale çalışmalarında devletimiz bütün imkanları ile sahada" dedi.

AFAD Başkanı Sezer Muğla'nın Datça ilçesinde meydana gelen yangın felaketi sonrası bölgede olduklarını sosyal medya hesabından paylaştı. Devletin tüm imkanları ile sahada mücadele verdiğini aktaran Sezer, "Muğla'nın Datça ilçesinde meydana gelen yangın sonrası bölgedeyiz. Yangına müdahale çalışmalarında devletimiz bütün imkanları ile sahada. Orman Genel Müdürlüğü çalışanları başta olmak üzere, havadan ve karadan müdahale çalışmalarında fedakarca görev yapan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa