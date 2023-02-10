AFAD Başkanı Sezer: 'Vatandaşlarımız hiçbir mağduriyet yaşamadan konaklama imkanına erişmektedir'

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer, depremzedelerin barınma ve tahliye ihtiyaçlarının karşılanmasında her hangi bir problem olmadığını belirtti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer, depremzedelerin barınma ve tahliye ihtiyaçlarının karşılanmasında her hangi bir problem olmadığını belirtti.

AFAD Başkanı Yunus Sezer, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde hissedilen 2 büyük depremin ardından depremzedelerin tahliye ve barınma süreçleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Sezer, çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü belirterek şu açıklamalarda bulundu:

"Arama kurtarma, barınma ve beslenme ile ilgili hizmetler ve vatandaşlarımızın mağduriyetini gidermek için tüm ülke kaynakları seferber edilmiş durumda. 10 ilimiz afet bölgesi olarak belirlendi. Depremzedeleri tahliye çalışmalarımız devam ediyor. Tahliye merkezlerimiz oluşturuldu. Bununla ilgili de Jandarmamız genel yetkili olarak 'Türkiye Afet Müdahale Planı' çerçevesinde görevlendirilmiştir."

"Vatandaşlarımız hiçbir mağduriyet yaşamadan konaklama imkanına erişmektedir"

Tahliye ve barınma süreçlerinde problem yaşanmadığını aktaran Başkan Sezer, "Vatandaşlarımız, tahliye merkezlerine bildiride bulunduktan sonra bilgileri sisteme işleniyor. Hangi ilde, hangi konaklama merkezine gideceği, tahliye edeceğimiz illerde hazırlamış olduğumuz barınma merkezi komisyonlarına iletiliyor. Vatandaşlarımız hiçbir mağduriyet yaşamadan konaklama imkanına erişmektedir. Vatandaşlarımız, valiliklerde oluşturduğumuz komisyonlara müracaat etmeleri durumda ikamet durumları kontrol edilerek uygun barınma imkanına erişebilecektir. Herhangi bir belge istemiyoruz. İkametlerine uygun barınma imkanı sağlanmaktadır" diye konuştu.

"Depremzedeler her hangi bir hak kaybı yaşamaz"

Mağdurların hak kaybı yaşamaktan korkmasına gerek olmadığını söyleyen Sezer, "'Herhangi bir hak kaybına uğrarım' diye geri dönmek isteyen depremzedelerimiz var. Bize müracaat etmeleri ya da etmemeleri, depremzedelerin her hangi bir hak kaybı yaşamalarına sebep olmamaktadır. Hak sahibi işlemleri, depremzedelere verilecek olan tüm imkanlar bakidir. Bütün resmi kanallar aracılığıyla açıklanmıştır. Barınma kapasitemizi artırarak devam ediyoruz" dedi. - ANKARA