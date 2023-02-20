AFAD Başkanı Sezer: 41 bin 156 insanımız hayatını kaybetti

AFET ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer, "Maalesef bugün yine vefat sayısında, 41 bin 156 insanımızın hayatını kaybettiğini üzüntüyle duyurmak durumundayız" dedi.

AFAD Başkanı Yunus Sezer, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan depremlerle ilgili son duruma ilişkin açıklamada bulundu. Sezer, arama kurtarma faaliyetlerinin sonuna gelindiğini belirterek, "Arama kurtarma çalışmalarımız hızla devam ediyor. Özellikle illerimizde sona gelindi. Şu anda Hatay ağırlıklı bir çalışma devam ediyor. Orada da yaklaşık 15 binada arama kurtarma çalışması devam ediyor. Orada büyük bir ilerleme var. Maalesef bugün yine vefat sayısında, 41 bin 156 insanımızın hayatını kaybettiğini üzüntüyle duyurmak durumundayız. 20 bin 879 binada enkaz çalışmaları yürütüldü. Arama kurtarma çalışmalarına 35 bin 250 personelimiz hem yurt içinden hem de yurt dışından destek verdi. Şu anda da aktif olarak 19 bin 436 arama kurtarma personeli, çalışmalarına devam ediyor. Uluslararası alanda büyük bir destek gördük. 11 bin 488 arama kurtarma personeli değişik ülkelerden ülkemize geldi. Aktif olarak şu anda 3 bin 272 arama kurtarma personeli yabancı ülkelerden ülkemizde çalışmasına devam ediyor" ifadelerini kullandı.

AFAD'dan, çadır kentlerin plansız kurulduğu şeklindeki haberlere ilişkin de yazılı açıklama yapıldı. Arama kurtarma çalışmalarının yanı sıra depremin yaralarının sarılmasına yönelik iyileştirme çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiği kaydedilen açıklamada, "Afet bölgelerinde uygun alanlarda oluşturulan tüm çadır kentlerimiz sağlık, hijyen ve güvenlik koşulları da göz önüne alınarak, 2 çadır arası 2 metre mesafede olacak şekilde kurulmaktadır. Bu doğrultuda, depremden etkilenen bölgelerde bugüne kadar, 300 bine yakın çadırın kurulumu gerçekleştirilmiştir. Hedef; bu sayının en kısa sürede 350 bine çıkarılmasıdır. Ayrıca ilgili kurum ve kuruluşların da görüşleri doğrultusunda yoğun olduğu düşünülen çadır kentlerimizde zaman zaman gerekli seyreltmeler yapılmaktadır. Depremin ilk anlarında acil ihtiyaçtan dolayı gerçekleştirilen bölgesel çadır kurulumları üzerinden, 11 ilin tümünde plansız çadır kentler oluşturulduğuna yönelik değerlendirmeler ise hakkaniyetli yaklaşımlar değildir. Milletimizin de desteği ile afetzedelerimizin yaralarının bir an önce sarılması, konteyner kentler ve geçici barınma merkezleri başta olmak üzere ihtiyaçların karşılanabilmesi için tüm imkanlar seferber edilmiştir. Birlik ve beraberlik içerisinde bu zorlu günleri en kısa sürece atlatacağız" denildi.