AFAD: "Ankara'da sele kapılan bir vatandaşı kurtarmak için bölgeye personel yönlendirilmiştir" - Haberler

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AFAD: "Ankara'da sele kapılan bir vatandaşı kurtarmak için bölgeye personel yönlendirilmiştir"

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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AFAD: 'Ankara'da sele kapılan bir vatandaşı kurtarmak için bölgeye personel yönlendirilmiştir'

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı, Ankara'da araç içinde sele kapılan bir vatandaşı kurtarmak için AFAD'dan 21, JÖAK'tan 23 kişilik ekibin olay bölgesine yönlendirildiğini açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı, Ankara'da araç içinde sele kapılan bir vatandaşı kurtarmak için AFAD'dan 21, JÖAK'tan 23 kişilik ekibin olay bölgesine yönlendirildiğini açıkladı.

AFAD tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Ankara'da etkili olan yağış nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen toplam ihbar sayısı 2217'ye ulaşmıştır. Araç içinde sele kapılan bir vatandaşımızı arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere AFAD'dan 21, JÖAK'tan 23 kişilik ekip olay bölgesine yönlendirilmiştir" denildi.

(Oğuzhan Halil Özbek/İHA)

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