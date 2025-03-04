AFAD, 2024'te 52 Bin Öğrenciye Afet Eğitimi Verdi

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Müdürü Rifat Genç, 2024 yılında 52 bin 786 öğrenciye afet eğitimi verdiklerini söyleyerek; "Farkındalığı artmış bir toplum, afetlerden etkilenmeyen bir toplumdur" dedi.

AFAD İl Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla düzenlenen resim yarışmasının ödül töreni gerçekleştirildi. Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Sitesi'nde düzenlenen ödül töreninde konuşan AFAD İl Müdürü Rifat Genç, "MEB AKUB ile birlikte düzenlediğimiz birçok farklı etkinliklerimiz var. Bu kapsamda okullarımızı ziyaret ediyoruz ve eğitimler veriyoruz. 2024 yılında 52 bin 786 öğrencimize eğitim verdik. 2025 yılının ilk 2 ayında ise sayımız 11 bin 567 oldu. Bizler şunu biliyor ve şunu söylüyoruz. Farkındalığı artmış bir toplum, afetlerden etkilenmeyen bir toplumdur. Güvenli geleceğin inşası da öğrencilerimizin eseri olacaktır" dedi.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun da; "Ülkemizde çok farklı doğal afetler ile karşı karşıya kalmaktayız. Özellikle öğrencilerimizin sürekli bu sistemin içerisinde kalması, konuyu sıcak olarak hafızanızda yer etmeniz ve muhtemel afet durumunda nasıl davranacağınızı kendi reflekslerinizi geliştirmenizde çok önemlidir. Devletimiz ve AFAD'ımızın bu konularda çok etkin çalışmalar yapmaktadır. Şunu hiçbir zaman unutmamalıyız ki, yapılan bu çalışmalar depremlerin olmasını engelleyemez. Depremlerin olması kaçınılmazdır. Bizlere düşen bu tür programlarda deprem etkisini ve sonuçlarını gündemde tutabilmektedir. Bu konularda da daha dirençli şehirleşme ile ülkemizin bundan sonraki süreçlerinde depremlerde ayakta kalabileceğimiz süreçlerin varlığı son derece önemlidir" dedi.

Vali Yardımcısı Erkan Kaçmaz ise; "En önemli husus yaşanabilecek afetlere hazır olabilmektir. A'dan Z'ye her konuda hazır olabilmek gerekir. Bu da bilinçli toplumlarla mümkün olabilecek bir husus. Gençlerimize hassasiyetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. onlarla daha güçlü bir geleceğe inanıyoruz ve sağlam adımlarla ilerliyoruz" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Ulu Çınarlar Korosu'nun verdiği konser salondaki eğlendirirken, öğrencilerden alkış aldı. Program, yarışmada dereceye girenlere ödüllerinin verilmesinin ve resim sergisinin gezilmesinin ardından sona erdi. - KAYSERİ