Batan yük gemisinde kaybolan mürettebattan birinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 19 Kasım'da Zonguldak'ta şiddetli fırtınada batan 'Kafkametler' isimli kuru yük gemisinin 12 mürettebatı için başlatılan arama kurtarma çalışmalarında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 19 Kasım'da Zonguldak'ta şiddetli fırtınada batan 'Kafkametler' isimli kuru yük gemisinin 12 mürettebatı için başlatılan arama kurtarma çalışmalarında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.

AFAD'dan yapılan açıklamada, batan 'Kafkametler' isimli kuru yük gemisinin 12 mürettebatından hala kayıp olan 8 kişi için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtilerek, "19 Kasım'da yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle batan yük gemisinde kaybolan 11 vatandaşımızı arama çalışmaları sonucunda bir vatandaşımızın daha cansız bedenine ulaşılmıştır. Kayıp 8 vatandaşımızı arama kurtarma çalışmaları profesyonel ekiplerimiz tarafından havada, karada ve denizde arama kurtarma ve alan tarama şeklinde gece gündüz devam ediyor. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi. - ANKARA