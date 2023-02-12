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Afad, 12 Şubat Saat 16.51 İtibarıyla Açıkladı: "29 Bin 605 Vatandaş Hayatını Kaybetti"

3. Sayfa Haberleri

Afad, 12 Şubat Saat 16.51 İtibarıyla Açıkladı: '29 Bin 605 Vatandaş Hayatını Kaybetti'

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 6 Şubat’ta meydana gelen depremler nedeniyle 12 Şubat saat 16.51 itibarıyla 29 bin 605 vatandaşın hayatını kaybettiğini açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ), 6 Şubat'ta meydana gelen depremler nedeniyle 12 Şubat saat 16.51 itibarıyla 29 bin 605 vatandaşın hayatını kaybettiğini açıkladı.

Afad, 6 Şubat'ta merkez üssü Kahramanmaraş olan depremler nedeniyle hayatını kaybeden ve yaralanan vatandaşların sayısını sosyal medya hesabından açıkladı.

Afad, "SAKOM'dan alınan bilgilere göre, saat 15.55 itibarıyla 29.605 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir" diye duyurdu. AFAD'ın açıklamasında şu bilgilere yer verildi:

"Deprem bölgesindeki 147.934 vatandaşımız diğer illere tahliye edilmiştir. 70 uçak, 167 Helikopter, 24 Gemi, 45 İHA, 9 Drone bölgede görev yapmaktadır. Kızılay ve STK'lar tarafından depremden etkilenen bölgelere 319 seyyar/ mobil mutfak, 86 ikram aracı ve 33 seyyar/mobil fırın 83 Banyo/Çamaşır ünitesi sevk edilmiştir. Bölgedeki vatandaşlarımıza çorba, sıcak yemek, kumanya, ikramlık malzeme ve içecek dağıtılmaktadır. Psikososyal destek hizmetleri için bölgeye 2.552 personel ve 384 araç sevk edilmiştir."

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Kaynak: ANKA / 3. Sayfa

Kahramanmaraş AFAD 3. Sayfa Güncel Haberler

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