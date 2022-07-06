AFAD: "110 personel ve 29 araçla sürdürülen arama çalışmaları sonucunda, 3 Temmuz tarihinde Trabzon ilimizin Of ilçesinde kaybolan vatandaşımızın...
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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AFAD: "110 personel ve 29 araçla sürdürülen arama çalışmaları sonucunda, 3 Temmuz tarihinde Trabzon ilimizin Of ilçesinde kaybolan vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmıştır.
AFAD: "110 personel ve 29 araçla sürdürülen arama çalışmaları sonucunda, 3 Temmuz tarihinde Trabzon ilimizin Of ilçesinde kaybolan vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmıştır." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa