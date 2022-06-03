ADÜ'lü genç kalbine yenik düştü - Haberler

ADÜ'lü genç kalbine yenik düştü Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü öğrencisi Nursima Ulutaş geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü öğrencisi Nursima Ulutaş geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, kalp rahatsızlığı olan 23 yaşındaki ADÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü öğrencisi Nursima Ulutaş İzmir'e ailesinin yanına gitti. Burada rahatsızlanan Ulutaş çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Ulutaş hastanede doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Ulutaş'ın ölüm haberini alan ailesi ve yakınları yasa boğulurken, genç kız düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir de sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı mesajda, Ulutaş ailesine başsağlığı diledi. - AYDIN İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kalp Krizi Edebiyat Aydın 3. Sayfa Haberler

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