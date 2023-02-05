Adreslerinde uyuşturucu yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı 3. Sayfa Haberleri Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik iki adrese yapılan operasyonda onlarca hap ele geçirildi. Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik iki adrese yapılan operasyonda onlarca hap ele geçirildi. Operasyonda gözaltına 3 şüpheliden 1'i tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Ergani Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince ilçede bulunan 2 adrese operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan şüphelilerden M.A.G, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince, "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan tutuklandı. Şüphelilerden 2'si de serbest bırakıldı. Aramalarda, 1453 ecstasy hap, 363 gram ot esrar, 1 terazi, 2 tabanca, 79 tabanca fişeği, ele geçirildi. - DİYARBAKIR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Emniyet Müdürlüğü Diyarbakır Narkotik 3. Sayfa Haberler

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