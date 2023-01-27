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Adliye parkında 2 kişinin yaralandığı olayla ilgili görüntüler ortaya çıktı

3. Sayfa Haberleri

Adliye parkında 2 kişinin yaralandığı olayla ilgili görüntüler ortaya çıktı

Mersin'in Erdemli ilçesinde duruşmaları olan taraflar arasında adliye parkında çıkan ve 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgada polisin şüphelileri yakalama görüntüleri çıktı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde duruşmaları olan taraflar arasında adliye parkında çıkan ve 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgada polisin şüphelileri yakalama görüntüleri çıktı. O anlarda tarafların kavgayı sürdürmesi de dikkat çekti.

Olay, ilçeye bağlı Kargıcak Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nda bulunan adliyenin parkında meydana geldi. İddiaya göre, iki taraf arasında daha önce yaşanan bir yaralama olayı nedeniyle husumet oluştu. Taraflar bugün yaralama davası nedeniyle geldikleri adliyenin parkında karşılaşınca kavga çıktı. Kavgada kullanılan silahla 2 kişi vurularak yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Kavgaya müdahale eden polisin silahını çekip havaya ateş ederek şüphelileri yakalama görüntüleri ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde bir polis memurunun olaya karıştığı iddia edilen şüpheliyi yakalama anı ve silahını yere bıraktırdığı yer aldı. Görüntülere silahını bırakan şahsa karşı taraftan gelen bir kişinin tokat atması, o şahsa da gelen başka bir şahsın yumruk atması yer aldı. 3 şüphelinin polis tarafından gözaltına alındığı olayla ilgili inceleme sürüyor. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Mersin 3. Sayfa Haberler

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