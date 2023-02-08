Enkazdan ağzında sigara ile çıkarıldı, hastaneye gitmeyi reddetti 3. Sayfa Haberleri 3'üncü Ordu Komutanlığı İstihkam Tabur unsurları, bu sabah Adıyaman Umut Apartmanı'ndaki Soner Tuğtekin isimli vatandaşı sağ salim kurtardı. Depremin yıkıma neden olduğu illerden Adıyaman'da görev yapan 3'üncü Ordu Komutanlığı İstihkam Tabur unsurları, bu sabah Umut Apartmanı'ndaki Soner Tuğtekin'i sağ salim kurtardı. Kurtarılan vatandaş sağlık ekipleri tarafından tedavi altına alındı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Adıyaman Ordu Umut 3. Sayfa Yerel Haberler

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