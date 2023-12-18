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Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürlüğü binasında yangın çıktı

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Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürlüğü binasının çatı katında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın kontrol altına alınarak söndürüldü, maddi hasar meydana geldi.

- Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde korkutan yangın

Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti

ADIYAMAN - Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürlüğü binasında çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti.

Edinilen bilgilere göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürlüğü binasının çatı katında yangın çıktı. Elektrik tesisatından çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede büyüdü. Durumu fark eden kurum çalışanları binayı tahliye ederek itfaiye ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Kısa sürede büyüyen yangın en üst katta bulunan birkaç odaya da sıçradı. İtfaiye Müdürü Ali Doğan'ın da yer aldığı söndürme çalışmalarında alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında binada maddi hasar meydana geldi.

Meydana gelen yangın olayıyla ilgili açıklamalarda bulunan Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kıyas, "Hizmet binamızın çatı katında bilinmeyen sebeplerle bizlerde kurumda oturduğumuz esnada arkadaşlar yukarıda yangın olduğunu, dumanlar çıktığını söyledi. Bizlerde kurumdakilerini tahliye ettik. İtfaiyeyi aradık, itfaiye çok kısa bir sürede gelerek yangını söndürdü. Henüz neyden kaynaklandığını bizlerde bilmiyoruz" dedi.

Yangınla ilgili bilgi veren İtfaiye Müdürü Ali Doğan ise "Müdahale ettik, yangın tamamen söndürüldü, soğutma çalışması yapıyoruz. Yangının nedenini şuanda arkadaşlar kontrol ediyorlar. Yapılacak kontroller sonrası yangının çıkış sebebi ortaya çıkacak. Çatı katı yanmış ama hasar gören bir iki oda da var. Onlarla ilgili de çalışma yapıyoruz. Şuan tamamen söndürüldü, soğutma çalışması yapıyoruz. Zarar gören her hangi bir kimse yok, yani zehirlenen yada yaralanan kimse yok, olayın sevindirici tarafı da bu zaten" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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