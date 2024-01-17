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Adıyaman Kahta karayolunda otomobil şarampole devrildi, 1 kişi yaralandı

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Adıyaman Kahta karayolu üzerinde meydana gelen kazada, bir otomobil şarampole devrildi ve sürücü yaralandı. Olay yerine AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Adıyaman Kahta karayolu üzerinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Adıyaman Kahta karayolu Fuar Merkezi yakınlarında meydana geldi. Emine A. Yönetimindeki 06 DE 077 plakalı otomobil Kahta istikametinden Adıyaman'a doğru gelirken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle şarampole devrildi. Otomobil sürücü yaralandı. Kaza yerine AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sürücü otomobilden çıkartılarak Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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