Adıyaman'ın 'Polis Emel'i kazada ağır yaralandı

Güncelleme:
Adıyaman'da 'Polis Emel' olarak bilinen ve vatandaşların gönüllerinde taht kuran zihinsel engelli Emel Şahan, karşıdan karşıya geçerken hafif ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralandı.

Kaza, Atatürk Bulvarı Adliye Binası önündeki yaya geçidinde meydana geldi. Emel Şahan (47) karşıdan karşıya geçerken sürücüsü öğrenilemeyen 34 DDG 318 plakalı hafif ticari araç çarptı. Ağır yaralanan Emel Şahan, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Sağlık durumu ciddiyetini koruyan Emel Şahan'ın kaza yatığını duyan vatandaşlar hastaneye giderek destek olmak istedi.

Adıyaman'ın 'Polis Emel'i olarak bilinen Emel Şahan, bazen trafik polisi bazen çevik kuvvet polis kıyafeti giyerek vatandaşlara yardımcı olmaya çalıştı.

Kentin sevilen simalarından olan Emel Şahan'ın kazası vatandaşları üzdü. Emel Şahan ile yaptığı sohbetleri sosyal medyasından paylaşan MHP İl Başkanı Ali Önat'ta hastaneye geldi. Hastaneye aynı zamanda Başsavcı Vekili Mehmet Hakan Doğan, İl Emniyet Müdürlüğü şube müdürleri, birim amirleri ile çok sayıda polis memuru gelerek Emel'in durumu hakkında bilgiler aldı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Ali Önat, "Emel kardeşime öncelikle Rabbimden şifalar diliyorum. Adıyaman'ın sevilen simalarından birisiydi. Kendisini böyle bir trafik kazasında görmek bizleri son derece üzdü. Tüm sevenlerinden dua bekliyoruz Rabbim acil şifalar versin inşallah" diye konuştu. Hastanede yaşam mücadelesi veren Emel Şahan'ın yoğun bakıma alındığı öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

