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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 3 araç karıştı, 3 kişi yaralandı

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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 araç çarpıştı ve 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumları iyi.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Olay, Kahta-Diyarbakır yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kahta-Diyarbakır yolunun 18. kilometresinde E.N.Ç yönetimindeki 02 ACD 845 plakalı otomobil, B.T yönetimindeki 35 BCF 030 kamyonet ve E.D yönetimindeki 02 AR 942 plakalı otomobil çarpıştı. Meydana gelen zincirleme trafik kazasında araçta yolcu olarak bulunan B.T., S.B. ve M.G. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen 112 Sağlık Ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılar sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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