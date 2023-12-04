Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bir otomobil, akülü tekerlekli sandalye ile yolun karşısına geçmeye çalışan bir engelliye çarptı. Yaralı, hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobilin çarptığı engelli yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş- Gölbaşı Karayolu Karaburun köyü içerisinde Volkan Kurmaz idaresindeki 27 ACD 916 plakalı otomobil, akülü tekerlekli sandalye ile yolun karşısına geçmeye çalışan İdris Taşgörmez'e çarptı. Yaşanan kazada İdris Taşgörmez yaralandı. Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN